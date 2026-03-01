La Diputación mejorará la carretera entre Carballedo y Rebordelo

La Diputación destinará 760.000 euros a la mejora de la seguridad vial en la carretera provincial EP-0403 entre Carballedo y Rebordelo, en Cerdedo-Cotobade. La actuación se centra en un segmento de 2,6 kilómetros con el objetivo de mejorar el estado del firme y el sistema de drenaje existente, que se encuentran en mal estado. En concreto, se mejorará la canalización de las aguas con la renovación de las cunetas y la creación de nuevas donde no existían. También se instalará en la margen derecha de la vía un tramo de barrera de seguridad, con el fin de salvaguardar la seguridad de los conductores. La actuación se completará con la mejora de la señalización.