Cerdedo-Cotobade
La Diputación mejorará la carretera entre Carballedo y Rebordelo
Cerdedo-Cotobade
La Diputación destinará 760.000 euros a la mejora de la seguridad vial en la carretera provincial EP-0403 entre Carballedo y Rebordelo, en Cerdedo-Cotobade. La actuación se centra en un segmento de 2,6 kilómetros con el objetivo de mejorar el estado del firme y el sistema de drenaje existente, que se encuentran en mal estado. En concreto, se mejorará la canalización de las aguas con la renovación de las cunetas y la creación de nuevas donde no existían. También se instalará en la margen derecha de la vía un tramo de barrera de seguridad, con el fin de salvaguardar la seguridad de los conductores. La actuación se completará con la mejora de la señalización.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Deshumidificadores al rescate
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»