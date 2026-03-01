La Diputación apoya el emprendimiento
La Diputación de Pontevedra analiza vías de colaboración con la Xunta de Galicia para apoyar proyectos de emprendimiento relacionados con la agricultura, la viticultura y, entre otros, el sector forestal, identificando las necesidades reales de los emprendedores y facilitando el acceso a la formación.
