Desfile histórico en Campelo
Poio pudo disfrutar este domingo de su Entroido tras la suspensión por la lluvia, con la participación de unas 2.000 personas y más de veinte grupos por las calles
C. P. Cervera
La espera mereció la pena. El desfile de carnaval de Poio pudo celebrarse este domingo después de que la lluvia obligase a suspenderlo en su fecha inicial. El cambio no restó ni un ápice de ganas y Campelo vivió una jornada con gran ambiente.
Unas 2.000 personas llegadas de distintos puntos de la provincia se acercaron para disfrutar de una mañana llena de color, música y animación, con las calles a rebosar de disfraces, charangas y ganas de pasarlo bien. El desfile reunió a más de 20 grupos, 10 comparsas y participantes individuales y por parejas en un recorrido muy aplaudido de principio a fin.
La fiesta continuó después en la Praza da Granxa, donde el desfile desembocó en música, baile y, por supuesto, la entrega de premios. Los ganadores por categoría fueron «Alma animal» (adulto-infantil), «Fantasía do mar» (pareja infantil), ANPA Antoxo Viñas (grupos infantil), «Muller escorpión» (individual adulto), «Pide un desexo» (parejas adultas), «A pandilla: maxia do circo» (grupos adultos), «Imos xogar» (especial animación) y «Comunidade de veciños Os Laretas» (especial choqueiro).
Entre plumas, máscaras, maquillaje y coreografías, cada tramo del recorrido dejó su pequeña historia y el público respondió con aplausos y muchas fotos. El buen ritmo del desfile y el empuje de las comparsas hicieron que el retraso por la meteorología quedase en anécdota, porque lo importante era salir y celebrarlo. Al final, en Poio, cuando el Entroido se pone en marcha, ni siquiera la lluvia consigue pararlo del todo.
