Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera

Una mujer que transitaba por una acera de la N-640 en A Anllada, en Cuntis, se ha visto involucrada en la noche de este domingo por sorpresa en un accidente de tráfico al ser alcanzada por un coche que instantes antes colisionaba con un tractor. La mujer, vecina de la zona, acabó con fracturas en una pierna al ser atropellada por el turismo, según explica Emerxencias de Cuntis.

Las mismas fuentes indican que el accidente ocurrió sobre las 20.10 horas en la recta de A Anllada, cuando el turismo, supuestamente, colisionaba con un tractor que circulaba por la N-640 y a consecuencia del impacto se salía de la vía y golpeaba a la mujer que pasaba en ese momento por la acera.

Tanto el conductor del tractor como el del turismo presenten lesiones de menor gravedad y ha sido necesario cortar un carril para atender a los heridos y retirar los vehículos, por lo que se canalizaba el tráfico por el otro carril de manera alternativa.