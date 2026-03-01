Nuevo proyecto en Santa Clara
La Bienal de Artes Vivas será presentada en ARCOmadrid
El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, presentará el próximo viernes 6 de marzo en ARCOmadrid la primera edición de la Bienal de Artes Vivas, «Nas marxes», un nuevo proyecto que se celebrará del 2 a 12 de julio en el Convento de Santa Clara y que consolida el renovado modelo de la Bienal de Pontevedra. Acompañado por el comisario Iñaki Martínez Antelo, Domínguez dará a conocer en Madrid esta propuesta que ampliará el alcance de la Bienal hacia prácticas vivas y contemporáneas, reforzando el posicionamiento de Pontevedra como referencia en la creación actual.
La presencia por segundo año consecutivo en ARCOmadrid refuerza la visibilidad estatal de la Bienal de Pontevedra y su integración en el ecosistema artístico, estableciendo nuevas alianzas. En esa ocasión, el vicepresidente provincial pondrá en valor el impulso dado por el actual gobierno a la Bienal que con «Nas marxes» consolida un modelo estable y profesionalizado, con programación anual alterna: en los años impares se celebrará la edición de Artes Visuais y en los años pares la de Artes Vivas. En este caso concreto, este 2026 está previsto que más de veinte artistas se concentren en Santa Clara convirtiendo el convento en un espacio de producción, pensamiento y experimentación cultural abierto a la ciudadanía en un lugar estratégico al servicio de la cultura contemporánea.
