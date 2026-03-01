Acusado de quedarse con 40.000 euros de las facturas que cobraba

El que era empleado de una empresa hasta marzo de 2024 será juzgado esta semana acusado de apoderarse de algo más de 40.000 euros de unas ochenta facturas de la compañía y que él mismo cobraba a los clientes. La Fiscalía acusa a este hombre de un delito continuado de apropiación indebida agravado por el abuso de las relaciones personales o profesionales entre víctima y defraudador y pide tres años y seis meses de prisión, entre otras penas.