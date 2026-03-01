Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

Tribunales

Acusado de quedarse con 40.000 euros de las facturas que cobraba

R. P.

Pontevedra

El que era empleado de una empresa hasta marzo de 2024 será juzgado esta semana acusado de apoderarse de algo más de 40.000 euros de unas ochenta facturas de la compañía y que él mismo cobraba a los clientes. La Fiscalía acusa a este hombre de un delito continuado de apropiación indebida agravado por el abuso de las relaciones personales o profesionales entre víctima y defraudador y pide tres años y seis meses de prisión, entre otras penas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents