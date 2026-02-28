Vilaboa celebra el 106 cumpleaños de Clotilde

La Residencia de Maiores de Bértola celebró el jueves un cumpleaños muy especial, el 106 aniversario de Clotilde, en un acto al que asistieron representantes del Concello de Vilaboa. La homenajeada recibió el cariño del personal y de los residentes en una jornada festiva dedicada a reconocer su trayectoria y compartir un día de celebración.