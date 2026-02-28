Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaboa celebra el 106 cumpleaños de Clotilde

Celebración del cumpleaños. | CONCELLO DE VILABOA

La Residencia de Maiores de Bértola celebró el jueves un cumpleaños muy especial, el 106 aniversario de Clotilde, en un acto al que asistieron representantes del Concello de Vilaboa. La homenajeada recibió el cariño del personal y de los residentes en una jornada festiva dedicada a reconocer su trayectoria y compartir un día de celebración.

