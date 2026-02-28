UGT pide más vigilantes y medios técnicos en los servicios sanitarios

El sindicato UGT denunció ayer que «en menos de una semana, nuevamente, en el servicio de urgencias del Hospital Montecelo y O Salnés, se han producido otros hechos violentos con el resultado de dos vigilantes de seguridad heridos. Los dos han tenido que recibir asistencia médica, causando baja por las lesiones sufridas».

Añade que «ambos hechos ocurrieron en sendos servicios de urgencias de los distintos centros, lugares en los cuales suelen ocurrir cada vez con más frecuencia agresiones antes los vigilantes, personal sanitario e incluso ante la presencia de las fuerzas de seguridad pública como en el caso de la agresión del Hospital do Salnés».

Por ello, el sindicato en Pontevedra y el sector de seguridad privada, denuncia que «la situación que vive el personal de los servicios de urgencias resulta insostenible ante estas circunstancias cada vez más violentas y habituales» y no es posible actuar «sin los medios de protección adecuados y el personal suficiente» Se reclama a la empresa concesionaria de la seguridad y al Sergas que «dote de más vigilantes y medios técnicos, ya solicitados en reiteradas ocasiones sin haber recibido respuesta. Que esto se solucione es fundamental para que los profesionales de la seguridad privada puedan ejercer su profesión con un mínimo de garantías para ellos, al igual que para el personal sanitario y usuarios de dichos centros, ya que la seguridad de estos, depende de los vigilantes por ser la primera fuerza actuante».

El conselleiro de Sanidade dijo ayer en Pontevedra que desde el departamento sanitario se llevan a cabo medidas «muy globales», que afectan no solo a médicos y enfermeras, también a conductores de ambulancias, por ejemplo. «Probablemente sea imposible realmente evitar estas agresiones, pero lo que tenemos que hacer es proteger al máximo a los profesionales y hacer un gran esfuerzo en la educación de la población».