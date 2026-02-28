Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Tambores de guerra: tres citas en marzo

El Ateneo de Pontevedra organiza los días 5, 12 y 17 de marzo el ciclo «Tambores de guerra». Esta iniciativa contará con dos conferencias y una mesa redonda sobre el presidente estadounidense Donald Trump, seguridad europea y el regreso del servicio militar. Serán a las 19.00 en el IES Valle-Inclán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents