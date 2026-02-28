El sector de la castaña se moderniza
La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos impulsa la modernización del sector con una ronda de contactos institucionales y el lanzamiento de una nueva página web. Tras la reunión con XERA, valorada muy positivamente por la asociación, garantizan la investigación en el CIF Lourizán, refuerza alianzas científicas y formativas.
