El sector de la castaña se moderniza

La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos impulsa la modernización del sector con una ronda de contactos institucionales y el lanzamiento de una nueva página web. Tras la reunión con XERA, valorada muy positivamente por la asociación, garantizan la investigación en el CIF Lourizán, refuerza alianzas científicas y formativas.

