A Seca, el "sambódromo" de Poio

La zona de A Seca se convirtió este viernes en el "sambóromo " de Poio con la Pasarela de Comparsas, el primer acto del Entroido del municipio, que se ha visto lastrado por las suspensiones forzadas por el tren de borrascas. Aunque con retraso y fuera del calendario festivo oficial, cientos de personas se dieron cita en una Pasarela que reunió a trece de las mejores comparsas de la provincia.

Desfile de comparsas / FdV

Hoy sábado es el turno del Enterro do Mexillón en Combarro, organizado por la AC Ateneo Corredoira, después de haberse aplazado por la lluvia. El cortejo fúnebre saldrá a las 20.00 horas desde el muelle da Canteira para acudir a la praza da Chousa Ya el domingo, se recupera también el Desfile de Disfraces de Campelo, aplazado por lluvias, y que dará comienzo a las 12.00 horas desde la Biblioteca Municipal de Poio.

Espectáculo bajo carpa / FdV

La jornada culminará en la praza da Granxa con la entrega de premios y animación musical a cargo de Due Eventos. En total, se repartirán 4.820 euros entre los ganadores en las categorías individual, parejas y grupos, tanto en infantil (hasta 14 años) como en adultos, además de menciones especiales a la mejor animación y choqueiros.

Pasarela en A Seca / FdV

Las comparsas deberán estar presentes una hora antes de la salida y habrá varios aparcamientos disuasorios habilitados que estarán identificados y señalizados.

Una de las carrozas / FdV

Por su parte, el Enterro do Galo Fodorico se traslada al 21 de marzo en la praza do Mosteiro, a partir de las 21.00 horas, seguido de la Fiesta Choqueira organizada por la ACV Ronsel, con premios, chocolate caliente a actuación musical del Dúo Estelar. La programación se completa con el Enterro do Berberecho en Lourido (7 de marzo), el desfile y entierro del Galo Bruxo en Samieira (14 de marzo) y el Enterro da Galiña Vilarica en Vilariño (19 de marzo).