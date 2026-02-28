A Seca, el "sambódromo" de Poio
La Pasarela de Comparsas inicia el entroido en el municipio, que este domingo vive su desfile de disfraces
R. P.
La zona de A Seca se convirtió este viernes en el "sambóromo " de Poio con la Pasarela de Comparsas, el primer acto del Entroido del municipio, que se ha visto lastrado por las suspensiones forzadas por el tren de borrascas. Aunque con retraso y fuera del calendario festivo oficial, cientos de personas se dieron cita en una Pasarela que reunió a trece de las mejores comparsas de la provincia.
Hoy sábado es el turno del Enterro do Mexillón en Combarro, organizado por la AC Ateneo Corredoira, después de haberse aplazado por la lluvia. El cortejo fúnebre saldrá a las 20.00 horas desde el muelle da Canteira para acudir a la praza da Chousa Ya el domingo, se recupera también el Desfile de Disfraces de Campelo, aplazado por lluvias, y que dará comienzo a las 12.00 horas desde la Biblioteca Municipal de Poio.
La jornada culminará en la praza da Granxa con la entrega de premios y animación musical a cargo de Due Eventos. En total, se repartirán 4.820 euros entre los ganadores en las categorías individual, parejas y grupos, tanto en infantil (hasta 14 años) como en adultos, además de menciones especiales a la mejor animación y choqueiros.
Las comparsas deberán estar presentes una hora antes de la salida y habrá varios aparcamientos disuasorios habilitados que estarán identificados y señalizados.
Por su parte, el Enterro do Galo Fodorico se traslada al 21 de marzo en la praza do Mosteiro, a partir de las 21.00 horas, seguido de la Fiesta Choqueira organizada por la ACV Ronsel, con premios, chocolate caliente a actuación musical del Dúo Estelar. La programación se completa con el Enterro do Berberecho en Lourido (7 de marzo), el desfile y entierro del Galo Bruxo en Samieira (14 de marzo) y el Enterro da Galiña Vilarica en Vilariño (19 de marzo).
