El Puerto de Marín reafirma su liderazgo en el uso del tren: mueve 33.000 toneladas al mes

A punto de cumplir 24 años desde su puesta en servicio -lo hará en julio- el ramal ferroviario entre Pontevedra y el Puerto de Marín se ha convertido en una de las bases de la actividad de los muelles marinenses. El pasado año se cerró con 396.742 toneladas de mercancía movida por tren, a una media de 33.062 cada mes, lo que consolida al Puerto en el líder de las terminales españolas en este tipo de intermodalidad. El 17% de todos los productos portuarios entra o sale del recinto por tren. Es el mayor índice de todos los puertos españoles. Según el Observatorio del Ferrocarril en España, en su informe de 2024, señalaba que Santander llegó ese año al 14% y Barcelona al 8%. Este liderazgo marinense ya viene de lejos, pero los datos del pasado año no hacen más que reforzarlo.

Las 396.742 toneladas del pasado año movidas por tres son la cuarta mejor marca de estos 24 años de actividad, que desde 2023 se sitúa siempre en esa barrera de las 400.000 toneladas gracias en parte a la línea directa de 1.650 kilómetros establecida en 2022 con Algeciras. Además del tren de Algeciras, el importante incremento del uso ferroviario en los últimos ejercicios se explica también por la importante subida de los tráficos de cereales y madera, así como de productos siderúrgicos y contenedores tanto refrigerados como secos.

Los muelles marinenses superan con creces a puertos de gran actividad, pero con una intermodalidad ferroviaria mucho más reducida, en términos comparativos. Así, Marín casi triplica a Valencia, que apenas superaba en 2024 el 6%. Además, rebasa con creces a Algeciras, la mayor terminal de contenedores de España, donde el uso del tren se reduce al 0,6% del total. El uso del tren es residual en los demás puertos gallegos de interés general del Estado. En A Coruña apenas alcanzó el 1,5% del total, fue nulo en Ferrol y Vilagarcía e inapreciable en Vigo. Aún así, el transporte por carretera todavía es el mayoritario en Marín

La importancia del tren para la Autoridad Portuaria se demuestra con la reciente puesta en servicio la automatización de esta red interna después de dos años de trabajos y dos millones de euros de inversión. El Puerto ya ha adiestrado a su personal en el uso de la nueva red automatizada. Según explica la propia entidad, «la formación, dirigida principalmente a personal de mantenimiento, se dedicó al funcionamiento del motor de accionamiento hidráulico de las agujas de los desvíos y al sistema contador de ejes. Además, personal de operaciones portuarias recibieron formación sobre el sistema gestor de ayuda en remoto a la explotación ferroviaria».

La Autoridad Portuaria subraya que «el puerto de Marín es el primero de Galicia y uno de los primeros de todo el sistema portuario estatal en utilización porcentual de ferrocarril y dispone de más de 7.000 metros de vía para operar diferentes composiciones con mercancías como graneles sólidos, bobinas de chapa de acero, madera, contenedores tanto refrigerados como de carga seca». Al margen de las vías fuera del recinto portuario, el Puerto de Marín cuenta con siete vías principales con apartaderos para las diferentes mercancías. Los operadores portuarios están muy especializados en este tipo de transporte.

La Autoridad Portuaria cuenta además con personal propio formado como responsables de circulación para atender la operativa dentro del Puerto, pero hasta el pasado año toda esta actividad se controlaba manualmente y desde ahora se actualiza ese manejo, lo que «supone un importante avance en el proceso de la operación ferroviaria en las vías que se automatizan, mejorando sustancialmente las condiciones de seguridad laboral de los responsables de Circulación, al sustituir elementos mecánicos que requieren esfuerzo manual por motores para los que su uso solo requieren formación específica».

La eliminación de los pasos cumple tres años adjudicada pero sin obras

Es una obra que ni vecinos ni Concello quieren ya que «dejaría la plaza peor de cómo está». Sin embargo, los trabajos están adjudicados desde hace tres años, en marzo de 2023, por más de nueve millones de euros, y una sentencia judicial obliga a ejecutarla. Se trata de la eliminación de los polémicos pasos a nivel de Praceres, por los que pasa el ramal ferroviario al Puerto. Pero no se ha movido una piedra en esa zona porque no se dispone de los informes favorables de Augas de Galicia, que se opone también al proyecto ya que «la actuación afecta a un arroyo existente en la zona, donde son frecuentes las inundaciones y es necesario adecuar el proyecto a esa situación, como ya se le trasladó a Adif».

Noticias relacionadas

Esas inundaciones aún se repiten cada vez que llueve con fuerza en la Rúa do Santo, cuyos vecinos están hartos de este «peloteo» entre administraciones. La solución elegida disgusta enormemente a vecinos y Concello de Pontevedra, al enterrar los pasos de vehículos y peatones y mantener el tren en superficie. El proyecto consiste en la eliminación de los tres pasos a nivel construyendo dos pasos subterráneos para vehículos y peatones, pero todo apunta a que finalmente se optará por su inejecutabilidad.