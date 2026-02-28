Actividad económica
El PP pide medidas municipales por el «goteo de cierres de comercios»
Pardo: «Mantener uno abierto en la ciudad, es un ejercicio de resistencia»
El PP local reclama al Concello de Pontevedra la «adopción inmediata de medidas que permitan frenar el cierre continuo de negocios en la ciudad». La concejala y senadora Pepa Pardo alerta de un «goteo constante de cierres de locales comerciales, una tendencia preocupante que exige un cambio de rumbo» y asegura que «hoy mantener abierto un local comercial en Pontevedra, es un ejercicio de auténtica resistencia».
Subraya la concejala que el «comercio no solo genera empleo, sino que mantiene viva la ciudad y garantiza barrios dinámicos y seguros», por lo que insiste en que «el gobierno local debe sentarse de manera inmediata con el sector y activar medidas fiscales y de promoción que frenen la sangría de cierres».
El PP recuerda que en abril de 2025 propuso la creación de un Plan de Apoyo a las Familias para mejorar la conciliación y favorecer el consumo en el comercio local, y en noviembre de 2025 también presentó una moción para activar los «Bonos Pontedecompras» con el objetivo de dinamizar la economía local y apoyar al pequeño comercio, pero ninguna fue aprobada por el pleno de la corporación municipal.
