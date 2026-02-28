Organizan una campaña de limpieza en la playa de Canelas

La campaña Tarugotón 2026 llega mañana domingo a la playa de Canelas para acometer su limpieza, que no se limita a la recogida de los tarugos que le dan nombre –los palillos plásticos que se usan en las cuerdas de las bateas para el cultivo de mejillón- sino que se extendía a todo tipo de basura depositada por el mar en la línea de costa durante las últimas semanas. Empieza a las 10.00 horas organizada por Adega, Limpiarousa, Surfrider y ProxectoaMARte, y se anima a los participantes no solo a recoger los palillos, sino también a contabilizarlos e indicar su estado, aclarando si están enteros o fragmentados, así como a recopilar información sobre el lugar de recogida.