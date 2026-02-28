Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Tarugotón

Organizan una campaña de limpieza en la playa de Canelas

R. P.

Sanxenxo

La campaña Tarugotón 2026 llega mañana domingo a la playa de Canelas para acometer su limpieza, que no se limita a la recogida de los tarugos que le dan nombre –los palillos plásticos que se usan en las cuerdas de las bateas para el cultivo de mejillón- sino que se extendía a todo tipo de basura depositada por el mar en la línea de costa durante las últimas semanas. Empieza a las 10.00 horas organizada por Adega, Limpiarousa, Surfrider y ProxectoaMARte, y se anima a los participantes no solo a recoger los palillos, sino también a contabilizarlos e indicar su estado, aclarando si están enteros o fragmentados, así como a recopilar información sobre el lugar de recogida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents