Otra oportunidad para dos frailecillos

Uno de los ejemplares liberados ingresó el pasado día 16 tras ser recogido en la playa de Santa Marta, en Cangas do Morrazo, en estado muy débil, con severa hipotermia y deshidratación. El otro apareció el 24 de febrero en la playa de Pedras Negras, en O Grove, con el mismo cuadro clínico y con varias heridas.

La conselleira explicó que todo apunta que estos dos frailecillos, al igual que otros encontrados tanto vivos como muertos en la costa gallega, se vieron afectados por los temporales encadenados que se registraron en las últimas semanas, lo que les impidió parar en tierra o en las propias balsas del mar a descansar, haciendo que acabaran con episodios de agotamiento extremo y debilidad.

Los frailecillos, entre las olas de A Lanzada. | FDV

Estas aves suelen criar en países del norte como Noruega o Islandia y bajar a zonas más cálidas de alta mar durante el invierno. En esos momentos es cuando pueden ser arrastradas por los temporales y llegar la costa, como ocurrió en las últimas semanas.

De hecho, Ángeles Vázquez recordó que hace unas semanas también se recogió un paíño de la isla de Madeira (Portugal) en las cercanías de la lonja de Marín, un ejemplar nada habitual en la costa gallega. Al igual que en el caso de los frailecillos, llegó a Galicia a consecuencia de las fuertes borrascas y fue liberado nuevamente en la costa tras recuperar sus fuerzas en el centro de Carballedo.

Por eso, la conselleira subrayó la labor que desarrollan a diario estas instalaciones «en la protección de la biodiversidad» y apeló a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía para seguir las recomendaciones en caso de hallazgo de animales silvestres heridos o débiles: no manipularlos directamente, avisar al teléfono de emergencias 112 o a los servicios medioambientales autonómicos con el fin de que los agentes medioambientales coordinen la recogida y traslado de los ejemplares al centro correspondiente.