O PSOE alerta «do deterioro progresivo» do municipio

O PSOE de Poio denuncia o «deterioro progresivo e xeneralizado que está a sufrir o conxunto do municipio, con especial incidencia en San Salvador (A Caeira e Boavista), pero cunha problemática que, segundo sinalan, afecta ás cinco parroquias». Explican que a Rúa Illa de Ons leva desde xaneiro emanando auga sen solución e os pavimentos están deteriorados e sucios».