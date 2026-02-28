Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo comedor en el IES de Barro

El IES de Barro incorporará servicio de comedor a partir del próximo curso escolar, un recurso que será gestionado por la ANPA. El Concello anima a las familias a informarse sobre esta novedad, pensada para facilitar la conciliación. Para solicitarlo o ampliar información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Dirección del instituto.

