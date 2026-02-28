Nuevo intento para abrir una estación de servicio, esta vez en la PO-542 en Marcón

Nuevo intento por establecer una gasolinera en el municipio. Después de fracasar en los últimos meses un intento en la zona de San Brais o de la resolución judicial que obliga a cerrar una instalación en la avenida de Lugo, ahora se activa el proceso para abrir una estación de servicio en Marcón, al borde de la carretera PO-542.

Está ya en marcha el proceso de evaluación ambiental para una gasolinera de autoservicio, aunque sí se prevé que tenga empleados, y se diseña a unos 650 metros de otra ya existente en la misa carretera. Se apunta que «la actividad será atendida por seis personas (2 por turno), si bien se prevé la posibilidad de que sea desatendida en algún tramo horario (por la noche). El horario de apertura de la estación de servicio será 24 horas».

El proyecto señala que «las parcelas donde se ubicará la gasolinera tienen una superficie total de 5.355,17 metros cuadrados, y se encuentran en lugar A Ermida, en el margen izquierdo de la carretera autonómica PO-542, en el tramo comprendido entre Marcón y O Pino, concretamente entre los puntos kilométricos 3,220 y 8, 870».

Añade que contará con «dos depósitos enterrados, cuatro surtidores (dos por isleta), una marquesina, y una edificación para tienda/cobro, baños, vestuario, cuarto técnico, cuarto limpieza, almacén y despacho», además de instalaciones de recarga eléctrica.

Para los periodos en los que no haya empleados se apuntan algunas medidas como ,a conexión «mediante un sistema de comunicación bidireccional a un centro de control propio o ajeno, desde donde se podrá supervisar la instalación en remoto, de forma que permita, solicitar ayuda, transmitir instrucciones y atender las incidencias y emergencias. o circuito cerrado de televisión con grabación y transmisión de imágenes, que permite ver la operación desde un centro de control remoto».

Noticias relacionadas

También habrá un «interruptor de paro de emergencia» y «se limitará el tiempo de cada suministro a tres minutos y a un volumen de 75 litros». Además, se aclara que las descargas del camión cisterna se realizarán siempre con asistencia de personal de la instalación» y «los usuarios dispondrán de un sistema de interfonía para contactar con la central receptora de alarmas donde son atendidos las 24 horas».