Nueva plaza pública en el lugar de A Igrexa

El Concello de Cerdedo-Cotobade somete a información pública la aprobación definitiva del proyecto de expropiación para construir una plaza pública en el lugar de A Igrexa, en la parroquia de San Xurxo de Sacos, tras ser aprobado por unanimidad en el Pleno ordinario del 29 de enero de 2026.

