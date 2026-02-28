Más de la mitad de las 20.840 multas de tráfico en Pontevedra son por aparcar mal y García Sánchez, la calle con más sanciones

La Policía Local de Pontevedra tramitó el pasado año un total de 20.840 sanciones relacionadas con el tráfico, lo que supone una media de 1.737 cada mes y, si se reduce aún más el periodo, 57 cada día. Más de la mitad, en concreto 10.585, fueron impuestas por el «ollomóvil», el sistema acoplado a los coches policiales que permite identificar coches mal aparcados. Y es que el estacionamiento indebido es la infracción más habitual, al sumar el 57% de todas las sanciones. De las 11.963 denuncias por dejar el coche en un lugar no permitido, 6.074 fueron por aparcar en zonas de servicio y superar los 15 minutos de tiempo permitido; otras 1.982 por uso indebido de las áreas de carga y descarga; 1.249 por no obedecer una señal de prohibición o restricción; 1.123 más por aparcar directamente en la acera y 1.060 por hacerlo en zonas peatonales: y 475 se impusieron por no respetar una línea amarilla continua.

Al margen del estacionamiento indebido, hubo 461 multas por conducir bajo los efectos de las drogas, otras 271 por dar positivo en alcohol y 308 por el uso del teléfono móvil.

Además del «ollomóvil», existen otras maneras de sancionar. Así, el pasado año, los agentes a pie formularon 9.048 denuncias, mientras que las fotos que saca el conductor de la grúa municipal supusieron otras 425 multas más. De las 20.840 infracciones totales, el 70% se considera leve, otro 26% fueron graves y muy graves son 964, menos del 5%.

La avenida de Augusto García Sánchez (1.722 multas) es la calle con más sanciones en la ciudad, al ser una de las más amplias con estacionamiento limitado, casi el triple que la segunda, que es Echegaray con 612.

Hay 14 calles especialmente «peligrosas» para aparcar, ya que concentran un tercio de todas las denuncias. Tras las dos primeras aparecen Buenos Aires (604), avenida de Vigo (532), San Antoniño (529), Uxío Novoneyra (416), Alameda (388), Sierra (376), González Besada (371), Eduardo Pondal (322), Antón Fraguas (319), Avenida da Estación (298), A Estrada (267) y Rafael Areses (252). Todas suman 7.008 multas.

Otras zonas con más de 150 sanciones al año son García Escudero, As Corvaceiras, Cobián Areal, Iglesias Vilarelle, Doce de Novembro, Rosalía de Castro, Colón, avenida de Lugo o Campo do Boi.

Uno de los datos más llamativos es el referido al lugar de residencia de los infractores. Según el balance ofrecido este sábado por el Concello de Pontevedra, seis de cada diez sancionados vive en otros municipios. Son 12.258 casos, frente a las 8.582 multas a pontevedreses, lo que pone de manifiesto que el sistema de aparcamiento en la ciudad aún no es muy conocido más allá de la ciudad.

La concejala de Protección Cidadá, Eva Villaverde, sostiene que «estas cifras no responden a una lógica recaudatoria, sino que reflejan un esfuerzo por corregir ciertas conductas, en concreto los estacionamientos indebidos, que se detectaron como una problemática creciente derivada de los hábitos adquiridos tras la pandemia».

Noticias relacionadas

La responsable de la Policía Local indicó que «al centrar la atención en estos puntos críticos, la gestión del tráfico garantiza que el uso del vehículo privado se limite a lo estrictamente necesario, una condición indispensable para velar por el buen funcionamiento del modelo de ciudad que redunda en beneficio de todos: protegiendo la calidad de vida del vecindario y facilitando la movilidad a quién realmente precisa el coche».