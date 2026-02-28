Marín afronta un plan de bacheos en los viales y pistas más dañados

El Concello de Marín ha activado un plan de bacheos para repara los desperfectos causados por los temporales en carreteras y pistas municipales. La Brigada de Obras ha centrado, por el momento, su trabajo en las zonas donde los socavones son más pronunciados y ya se actuó en la Praza do Regueiro, al lado de la pista de tenis del Pabellón de A Raña o en el Camiño do Peso.

También se ha llevado a cabo este bacheo en Viñas Blancas, en la pista que une el cementerio y los centros educativos, en la pista que une A Cañota con Souto de Carragal, en la Sagrada Familia y en la rúa Araujo Escribano de Seixo.

Las siguientes zonas previstas por el concello dentro de este zafarrancho de urgencia son la Pista de Gaibas (Santomé), la carretera Pastoriza-Picotes, la zona de A Teoira y las calles Exército e Marina y Tiro Naval Janer. «A estos puntos, iremos sumando otros que van surgiendo o en los que los desperfectos son de menor entidad, tratando de priorizar aquellas que sean más urgentes», indican fuentes municipales.

Paralelamente a este trabajo de urgencia, se prepara un plan con todas las zonas tanto del casco urbano como en el rural donde los viales presentan algunas partes con un deterioro que ya no permite realizar solamente un bacheo.

Así, en esos tramos que son algo más amplios, se realizará un asfaltado en caliente «que permita reparar ese tramo con seguridad y eficacia», según explica el gobierno local que añade que «una vez esté lista la relación de viales afectados, así como las prioridades, se sacará a contratación a ejecución de los trabajos».

En todo caso, tanto en el bacheo cómo en las pavimentaciones en caliente, el Concello aclara que son vías de titularidad municipal, que son en las que se tiene competencias. Se han detectado también problemas también en vías de titularidad provincial o autonómica, como puede ser el caso de Jaime Janer. Se solicitó a estas administraciones que actúen a la mayor brevedad posible para realizar trabajos de mantenimiento en sus viales «y así seguir trabajando en una mejora de las infraestructuras, garantizando la seguridad vial», explica el gobierno local.