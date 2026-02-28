Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

«Máis Saaabor!» llega al teatro Afundación

Afundación (Obra Social de Abanca) llevará al Auditorio de su sede en Pontevedra el espectáculo musical «Máis Saaabor!» organizado por Culturactiva Produccións. Los pases teatrales tendrán lugar la próxima semana, de lunes a miércoles. Participarán 2.700 escolares de 50 centros, con cocina saludable, música y humor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents