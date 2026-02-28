«Máis Saaabor!» llega al teatro Afundación
Afundación (Obra Social de Abanca) llevará al Auditorio de su sede en Pontevedra el espectáculo musical «Máis Saaabor!» organizado por Culturactiva Produccións. Los pases teatrales tendrán lugar la próxima semana, de lunes a miércoles. Participarán 2.700 escolares de 50 centros, con cocina saludable, música y humor.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio