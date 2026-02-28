«Máis Saaabor!» llega al teatro Afundación

Afundación (Obra Social de Abanca) llevará al Auditorio de su sede en Pontevedra el espectáculo musical «Máis Saaabor!» organizado por Culturactiva Produccións. Los pases teatrales tendrán lugar la próxima semana, de lunes a miércoles. Participarán 2.700 escolares de 50 centros, con cocina saludable, música y humor.