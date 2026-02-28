Loureiro cuenta como nacen las historias

El escritor gallego Manel Loureiro ofrecerá el próximo viernes en la UNED de Pontevedra la conferencia «Donde nacen las historias: El camino para escribir un libro (o un guión) y no morir en el intento». Se trata de una sesión de carácter gratuito, presencial y online, en el que compartirá las claves del proceso creativo literario.