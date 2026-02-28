Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Celta, a octavos de Europa LeagueNúmeros rojos StellantisAdif rebaja velocidad VigoAccidente mortal saltamontesARCO incendios Galicia
instagramlinkedin

Loureiro cuenta como nacen las historias

El escritor gallego Manel Loureiro ofrecerá el próximo viernes en la UNED de Pontevedra la conferencia «Donde nacen las historias: El camino para escribir un libro (o un guión) y no morir en el intento». Se trata de una sesión de carácter gratuito, presencial y online, en el que compartirá las claves del proceso creativo literario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents