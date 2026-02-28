Loureiro cuenta como nacen las historias
El escritor gallego Manel Loureiro ofrecerá el próximo viernes en la UNED de Pontevedra la conferencia «Donde nacen las historias: El camino para escribir un libro (o un guión) y no morir en el intento». Se trata de una sesión de carácter gratuito, presencial y online, en el que compartirá las claves del proceso creativo literario.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio