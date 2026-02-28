Juzgan a dos hombres por vender droga en A Ferrería y desde un piso

Dos hombres, de 43 y 45 qaños, conocidos por los alias «Carracho» y «Butanero», se sentarán la próxima semana en el banquillo de la Audiencia Provincial acusados de vender droga en la plaza de A Ferrería y sus proximidades y también en un piso de la ciudad, al que acudían toxicómanos a cualquier hora del día.

El fiscal solicita para el primero seis años de prisión y cinco años y tres meses para el segundo, así como sendas multas de 200 euros. Fue la propietaria del piso la que denunció en abril de 2024 las actividades de estos dos individuos tras recibir quejas de otros vecinos del edificio. Ella misma pudo ver a varias personas dentro de la vivienda mientras consumían drogas. La Policía arrestó a «Butanero» y «Carracho» mes y medio después de la denuncia, tiempo en el que realizaron varios seguimientos e identificaciones a compradores. Incluso pudieron ver como uno de los acusados utilizaba un muro de la calle san Sebastián para ocultar la droga que vendía tras unas hiedras.

En el registro de la casa los agentes localizaron pequeñas cantidades de cocaína y otras sustancias, dinero y útiles para elaborar dosis.