¿El hospital único en 2026? Sanidade no se arriesga a dar plazos de estreno

En septiembre pasado, la Consellería de Sanidade apuntaba que su objetivo era entonces «poner en servicio el hospital en 2026, empezando por la parte de Medicina Nuclear». Cinco meses después, el calendario para el estreno del futuro hospital único de Pontevedra que se ejecuta desde hace 58 meses (desde el 1 de mayo de 2021), aún está en el aire. Solo se mantiene el inicio de Radioterapia a lo largo de este año, sin más precisión, y todo apunta a que será en el último semestre.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, no se arriesgaron ayer a adelantar plazos para el estreno del Gran Montecelo, que en mayo cumplirá cinco años de obras. Ambos aseguran que las obras del edificio están «prácticamente terminadas» y con una inversión de unos 200 millones de euros. A falta de dotarlo de mobiliario y equipamiento tecnológico y médico, esperan que, por lo menos el servicio de Radioterapia, pueda abrir este mismo año «para tratar a los 800 pacientes que ahora mismo se tienen que desplazar a Vigo» para recibir tratamientos. «La intención es acelerarlo lo máximo posible, esperemos que este año ya pueda recibir pacientes», deseó el conselleiro.

Pero no todo depende del Sergas. «El suministro eléctrico está prácticamente garantizado y la intención es acelerar lo máximo posible y esperamos que los primeros pacientes (de Medicina Nuclear) lleguen este año», un amplio plazo de diez meses.

El gerente explicó que aún está pendiente la urbanización exterior del búnker. Admite que «estamos aún con temas de obras. Es algo que no depende de la Xunta ni de nuestra consellería, sino que hay varias administraciones y diferente actores implicados», por lo que admite que «no podemos decir plazos»

Después de manejarse múltiples fechas para concluir la ejecución, aún no hay un calendario definido. Sanidade ha apuntado en varias ocasiones que «una vez finalizada la obra de edificación, hace falta abordar un proceso muy complejo para la puesta en marcha del hospital, muchas pequeñas actuaciones que deben ser coordinadas. Se trata de hacer posible la puesta en servicio de muchos equipos concretos y de marcas diferentes que se van contratando, ya que cada una de ellas tiene sus especificidades. Esto será necesario coordinarlo y compaginarlo con las pruebas de los equipos instalados con la obra, como climatización, energía o telecomunicaciones»

El hospital único tendrá 720 camas (120 más que el actual) e incorpora Radioterapia, Medicina Nuclear y UCI Pediátrica, así como amplía el servicio de Urgencias, entre otras notables mejoras. Supondrá que las consultas del centro de especialidades de Mollavao se trasladen al nuevo edificio, mientras que el futuro del viejo Hospital Provincial sigue siendo incierto a día de hoy. El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuenta con una población aproximada de 300.000 personas.

Además del propio hospital, la Xunta tiene en marcha dos proyectos complementarios más: una nueva cafetería y un parking de pago de unas 900 plazas, una modalidad de cuotas que ha causado polémica en la ciudad. Pero ninguno de los dos ha avanzado en los últimos meses.