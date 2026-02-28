Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gala solidaria en favor de Palestina

La ciudad celebra el próximo miércoles la gala solidaria «Cultura contra la Barbarie» por Palestina, en el Teatro Principal a partir de las 20.00 horas. Presentada por Bea Campos, actuará De Ninghures, Leti da Taberna, Mago Teto y A Vela Circo, con entradas anticipadas por 8 euros

