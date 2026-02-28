El feminismo ante el 8M: «La igualdad es un espejismo»

La Marcha Mundial das Mulleres (MMM), un movimiento de acción feminista que agrupa en red a distintos colectivos gallegos, ha llamado este viernes a movilizarse en la ciudad durante el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, para reivindicar «vidas dignas» bajo el lema «Feminismo é revolución».

La convocatoria tendrá lugar el próximo domingo, con una manifestación a las 18.00 horas que saldrá y finalizará en la plaza de A Peregrina. La plataforma sostiene que es necesario dar una respuesta «fuerte desde lo local» ante la persistencia de la desigualdad en un contexto en el que, advierten, «el machismo se está replegando».

La portavoz Carme Fouces defendió que la supuesta igualdad que se proclama desde algunos ámbitos «no es más que un espejismo» y señaló que los avances no están siendo iguales para hombres y mujeres. Según expuso, las mujeres siguen soportando mayor precariedad y temporalidad «disfrazada de conciliación», además de cobrar menos, unos 4.700 euros de media al año, y asumir de forma mayoritaria los cuidados.

La organización de la MMM subrayó que las reformas laborales afectan al conjunto de la clase trabajadora, pero «golpean con más fuerza a las mujeres por su presencia mayoritaria en los sectores más precarizados», argumentan.

«Si bajamos la guardia no solo no avanzamos, sino que retrocedemos», remarcó Fouces, que pidió salir a la calle para impedir «un paso atrás» tras tantos años de lucha sin descanso.

La campaña de este 8M fue presentada en la Casa da Luz con representantes de varios colectivos y organizaciones feministas.