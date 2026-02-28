Los extranjeros sostienen el saldo migratorio positivo de Pontevedra

Los últimos datos disponibles sobre migraciones reflejan una movilidad importante en el municipio de Pontevedra. Según la estadística del IGE elaborada a partir de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia del INE, en 2024 –último ejercicio registrado– llegaron a la ciudad 3.894 personas y se marcharon 3.326, lo que deja un saldo migratorio positivo de 568.

El dato confirma que el municipio sigue ganando población gracias a los cambios de residencia, aunque lo hace con menos ventaja que en el ejercicio inmediatamente anterior. En la práctica, la ciudad mantiene capacidad de atracción, pero con un intercambio más intenso que reduce el colchón del balance final.

La señal más llamativa está en los movimientos con el exterior. Las salidas aumentaron de forma notable y el empujón principal vino de los traslados fuera de Galicia, que subieron hasta 1.457, un 31,5 por ciento más que el año anterior.

Dentro de esas salidas al exterior, el cambio que más pesa es el de los desplazamientos al extranjero, que alcanzaron 710 y crecieron un 71,9 por ciento respecto al ejercicio anterior. También aumentaron las salidas hacia otras comunidades autónomas, que llegaron a 747, con una subida del 7,5 por ciento.

La movilidad dentro de Galicia varió mucho menos. Se contabilizaron 1.869 salidas internas, un 3,8 por ciento más, con un ajuste en los recorridos dentro de la provincia, ya que bajan los cambios dentro de la misma comarca y suben los traslados hacia otras comarcas provinciales.

En las llegadas, Pontevedra alcanza su máximo de la serie reciente con 3.894 inmigraciones, un 3,3 por ciento más que el año anterior. La mayor parte procedió de fuera de Galicia, con 2.097 entradas, mientras que 1.797 llegaron desde dentro de la comunidad. Las entradas desde otras comunidades subieron hasta 830, un 9,2 por ciento más, y las llegadas desde el extranjero se mantuvieron prácticamente estables en 1.267, con un leve 0,5 por ciento menos.

El saldo se entiende mejor al separar el intercambio interno y el externo. El balance de fuera de Galicia fue de +640, suficiente para compensar el saldo interno negativo dentro de Galicia, que quedó en -72. Dentro del saldo externo destaca el aporte del extranjero, con +557, y un resultado también favorable con el resto de España, con +83.

Por edades, el grueso del movimiento se concentra en la población en edad laboral. Entre las salidas, el grupo de 30 a 54 años suma 1.528 y entre las llegadas alcanza 1.700. De 16 a 29 años también tienen mucho peso en el saldo migratorio, con 812 salidas y 1.000 llegadas. Por sexos, las diferencias son pequeñas, con ligera mayoría femenina tanto en salidas como en entradas.

En conjunto, el municipio mantiene un saldo positivo, sostenido sobre todo por el intercambio con el exterior, mientras crecen los movimientos de largo recorrido y, especialmente, los vinculados al extranjero.