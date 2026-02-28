Pontevedra Literaria
La escritora Paloma Sánchez-Garnica abre el ciclo en la Diputación
El Salón de Plenos de la Diputación se llenó ayer para asistir al encuentro con la escritora Paloma Sánchez-Garnica en el arranque de la tercera edición de Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes, y en el que la ganadora del Premio Planeta habló con la periodista María Varela de sus libros y de sus experiencias e interactuó con el público. Fue la primera actividad de la tercera edición de este ciclo, por la que, en anteriores ocasiones, pasaron escritores como Héctor Abad Faciolince, Manel Loureiro, Arantza Portabales, Ángela Banzas, Santiago Gamboa, Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio