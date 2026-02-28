La escritora Paloma Sánchez-Garnica abre el ciclo en la Diputación

El Salón de Plenos de la Diputación se llenó ayer para asistir al encuentro con la escritora Paloma Sánchez-Garnica en el arranque de la tercera edición de Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes, y en el que la ganadora del Premio Planeta habló con la periodista María Varela de sus libros y de sus experiencias e interactuó con el público. Fue la primera actividad de la tercera edición de este ciclo, por la que, en anteriores ocasiones, pasaron escritores como Héctor Abad Faciolince, Manel Loureiro, Arantza Portabales, Ángela Banzas, Santiago Gamboa, Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero.