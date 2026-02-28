Educación
Entrevista na radio escolar de Espedregada
O alcalde de Poio, Ángel Moldes, concedeu esta semana unha entrevista moi especial ao alumnado do CEIP Espedregada, en Raxó. No marco do podcast «O noso cole, un lugar para medrar», que se difundirá a través da radio escolar do centro, ·«Voz da Serpe», o rexedor respondeu ás preguntas relacionadas co medio ambiente, a contorna do centro e as vantaxes de estudar nun colexio familiar, así como polas actividades que se desenvolven ao longo do curso.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio