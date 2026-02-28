Entrevista na radio escolar de Espedregada

O alcalde de Poio, Ángel Moldes, concedeu esta semana unha entrevista moi especial ao alumnado do CEIP Espedregada, en Raxó. No marco do podcast «O noso cole, un lugar para medrar», que se difundirá a través da radio escolar do centro, ·«Voz da Serpe», o rexedor respondeu ás preguntas relacionadas co medio ambiente, a contorna do centro e as vantaxes de estudar nun colexio familiar, así como polas actividades que se desenvolven ao longo do curso.