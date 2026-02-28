La Diputación presenta en ARCOmadrid la Bienal de Artes Vivas

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, presentará el próximo viernes 6 de marzo en ARCOmadrid la primera edición de la Bienal de Artes Vivas, "Nas marxes", un nuevo proyecto que se celebrará del 2 a 12 de julio en el Convento de Santa Clara y que consolida el renovado modelo de la Bienal de Pontevedra. Acompañado por el comisario Iñaki Martínez Antelo, Domínguez dará a conocer en Madrid esta propuesta que ampliará el alcance de la Bienal hacia las prácticas vivas y contemporáneas, reforzando el posicionamiento de Pontevedra como territorio de referencia en la creación actual.

La presencia por segundo año consecutivo en ARCOmadrid refuerza la visibilidad estatal de la Bienal de Pontevedra y su integración en el ecosistema artístico, estableciendo nuevas alianzas y consolidando su proceso de internacionalización. En esa ocasión, el vicepresidente provincial pondrá en valor el impulso dado por el actual gobierno a la Bienal que con "Nas marxes" consolida un modelo estable y profesionalizado, con programación anual alterna: en los años impares se celebrará la edición de Artes Visuais y en los años pares la de Artes Vivas. En este caso concreto, este 2026 está previsto que más de veinte artistas se concentren en Santa Clara convirtiendo el convento en un espacio de producción, pensamiento y experimentación cultural abierto a la ciudadanía en un lugar estratégico al servicio de la cultura contemporánea.

Rafa Domínguez aprovechará su presencia en ARCOmadrid para reforzar los vínculos con instituciones culturales de referencia estatal y para proyectar el compromiso de la Diputación con la recuperación de la memoria artística, el diálogo cultural y la conexión entre patrimonio y creación contemporánea. En este campo, el sábado 7 de marzo realizará una visita al Museo Reina Sofía, donde realizará un recorrido por la exposición dedicada a Maruja Mallo acompañado por la comisaria de la muestra. Además, visitará la nueva presentación de las colecciones del Museo Reina Sofía, que ocupa íntegramente la cuarta planta del Edificio Sabatini y revisa la historia del arte de los últimos cincuenta años, en la que están presentes obras de destacados artistas contemporáneos gallegos como Menchu Lamas, Antón Patiño, Antón Reixa, Ángela de la Cruz, Manuel Vilariño, Vari Caramés o Xurxo Lobato.

Posteriormente, Domínguez se trasladará a la Residencia de Estudiantes para visitar la exposición "Intolerancia", centrada en la memoria intelectual, el pensamiento crítico y los debates culturales de la España contemporánea. La muestra cuenta con tres obras procedentes del Museo de Pontevedra: dos dibujos de Arturo Souto ("Cruce dos Pirineos" y "A véspera no campo de concentración") y uno de Castelao, "A derradeira lección do mestre".