La Diputación impulsa las carreteras con una inversión de 2,7 millones

La Diputación de Pontevedra ha aprobado varias inversiones para su red viaria y su mantenimiento. En total, destinará 2,7 millones de euros a carreteras provinciales en Campo Lameiro, Silleda y Moraña.

En Campo Lameiro se adjudicaron por 554.000 euros obras para reponer el firme, mejorar el drenaje y ejecutar cunetas en las vías EP-8301, EP-8302, EP-8303 y EP-8304, con reductores de velocidad.

En Silleda se aprobó el proyecto de reposición del firme en la EP-6503 Silleda–Siador–Refoxos (780.000 euros). En Moraña, se dio luz verde al expediente de contratación del ensanche y mejora de la seguridad vial en la carretera de Mané a Rebón (EP-0503), con un coste cercano a 1,4 millones.

El presidente, Luis López, informó de una nueva aportación al Concello de Portas para que la Diputación financie íntegramente el ensanche y acondicionamiento de la EP-8101, de Portas a Romai. La medida se enmarca en el Plan +Provincia 2026-2027: los 277.000 euros previstos para el concello (20% del convenio) serán asumidos con fondos provinciales, elevando la inversión a 1,4 millones.

En empleo, se aprobaron 1,8 millones en la línea 3 del Plan +Provincia 2026-2027 para crear 133 puestos de trabajo en Crecente, A Estrada, Marín, Ponte Caldelas, O Porriño, Portas, Redondela, Silleda, Vilagarcía y Vilanova de Arousa.

También se elevó a 350.000 euros el crédito de las ayudas culturales a entidades sin ánimo de lucro. Y se aprobó una adenda con el Ayuntamiento de Pontevedra para que la Diputación financie al 100% la mejora de la iluminación pública en la zona norte, con 2,3 millones.

Por último, se adjudicó por 363.000 euros el servicio tecnológico de padrón municipal para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, con 31 municipios adheridos durante cinco años.