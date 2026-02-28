Diez procesiones, seis siglos de historia

Siete cofradías, diez procesiones, 28 pasos y más de un millar de cofrades es el resumen de la Semana Santa de Pontevedra, cuya Junta Coordinadora presentó este sábado, en la plaza de la Peregrina, el programa de actos que volverán a convertir el casco histórico de la Boa Vila en 2026 en el escenario de una de las celebraciones más arraigadas en la ciudad.

Esta presentación oficial, por primera vez al aire libre y abierta a la ciudadanía, sirvió para poner en valor el carácter sobrio y recogido de la Semana Santa pontevedresa. La periodista Belén Hermida condujo un acto marcado por la música de las bandas de las cofradías del Silencio y de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas y por el anuncio del cartel oficial de este año, obra de Eliana González, cuya fotografía «El madero sagrado» –tomada en la Basílica de Santa María en un momento de especial recogimiento– ilustrará la edición de 2026; la segunda foto clasificada, «Cristo en Santa María», de Laureano Gallego, ilustra el cartel de los actos previos, cuyo calendario arrancó el pasado 20 de febrero con el primero de los viacrucis organizados por la Cofradía del Espíritu Santo (los días 6, 13, 20 y 27 de marzo se celebrarán en la Basílica de Santa María).

El miércoles 11 de marzo se celebrará el pregón oficial de la Semana Santa en el Teatro Principal, a cargo de José Luis Ageitos Míguez, en un acto que comenzará a las 20.00 horas y que incluirá la presentación del programa completo. El sábado 14 de marzo, a las 18.00 horas, la Casa del Inmaculado Corazón acogerá la misa de la Junta Coordinadora, en un año marcado también por la vinculación con el jubileo conmemorativo del centenario de la aparición de la Virgen de Fátima a Sor Lucía.

La música volverá a tener un papel protagonista el sábado 21 de marzo con el concierto de marchas procesionales de la Banda de Música de Pontevedra en el Teatro Principal (20.00 horas). El 23 de marzo tendrá lugar una celebración penitencial en Santa María y el día 25 otra en la iglesia de San Bartolomé. Además, del 24 al 26 de marzo se celebrará el triduo a Nuestra Madre del Mayor Dolor en San Bartolomé.

Ya en la antesala de la semana grande, el viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, tendrá lugar la primera procesión, la de la Virgen de los Dolores, con salida desde la iglesia de San José.

Los actos previos culminarán el sábado 28 de marzo con el II Certamen de Bandas Cofrades en la plaza de A Ferrería, con la participación de seis formaciones, cinco de ellas vinculadas a las cofradías de la ciudad y el grupo Vides Novas de Poio, que actuará como invitado.

El domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, Pontevedra se adentrará de lleno en una Semana Santa que, como recordó la Junta Coordinadora, volverá a llenar de silencio, incienso y tradición las calles del casco histórico hasta el Domingo de Pascua.

«Hablamos de siete cofradías integradas en la Junta Coordinadora, de diez procesiones que se desarrollan desde el Viernes de los Dolores hasta el Domingo de Pascua, de 28 pasos que recorren las calles de nuestro casco histórico; constituye una de las manifestaciones más consolidadas de nuestra Boa Vila, con más de seis siglos de historia». Así resumía la conselleira María Martínez Allegue la dimensión de una cita que, recordó, hace que «por las viejas y hermosas calles de nuestro casco histórico procesionaran durante más de 600 años millares de vecinos y visitantes», gracias al trabajo de más de un millar de cofrades.

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, por su parte, destacó el valor histórico, cultural y también turístico de la celebración, subrayando la necesidad de apoyo institucional a las cofradías.