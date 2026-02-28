Sanxenxo
Los daños en playas y otros bienes por los temporales suman unos 985.000 euros
Hay destrozos en buena parte de las arenales del municipio y se opta alas ayudas estatales
El Concello de Sanxenxo remitirá el lunes a la Subdelegación del Gobierno un informe con la valoración de los daños por los temporales registrados en las últimas semanas para optar a las ayudas nacionales habilitadas por los efectos de los temporales. El tren de borrascas provocó importantes desperfectos en distintos espacios públicos del municipio valorados en 985.000 euros.
En cuanto a los daños provocados en las zonas costeras y playas, cabe destacar la pérdida de torre de vigilancia, de parte del vallado y de la pasarela en la playa de Foxos; el cambio de la dinámica de la duna de Major con desplazamiento al vial, así como la pérdida de vallado dunar; pérdida de arena y valla en Pragueira; daños en los accesos a la playa de Montalvo; reconstrucción de una pasarela entre las dos playas de Areas, prolongación del muro de la canalización del regato y pérdida de la torre de vigilancia y pérdida de arena en Silgar.
El Concello tuvo que actuar de urgencia, por motivos de seguridad, en el hundimiento del Paseo de Silgar con la reconstrucción de muro de contención para sustento del vial, reparación de firme y canalizaciones, y en la reparación del muro de contención de la Avenida de Pontevedra en Portonovo.
La adversa meteorología también provocó daños en el vallado vial en A Granxa; derribos de muros de sustento de vial en A Lamela; desperfectos en marquesinas, señales y en parques infantiles; caída de árboles; daños en diversos puntos del alumbrado público y en viales de Rexenxo, Pampaído, Arnosa-Lagarei, Fonte de Ons, Rouxique y Lagarei.
En cuanto a desperfectos en instalaciones municipales, se detectaron daños en el campo municipal de O Revel y de Noalla, pabellón de Vilalonga y en el pabellón de Nantes, entre otros espacios.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Deshumidificadores al rescate
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio