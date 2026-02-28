Entroido
Cuntis y Campo Lameiro acogen este fin de semana sus desfiles
Cuntis
El Concello de Cuntis se prepara para vivir mañana próximo domingo su gran Desfile y Concurso de Carnaval con 700 personas participantes. El cierre de las inscripciones, que se amplió hasta el jueves, confirmó unas cifras de récord. En total, el desfile contará con la participación confirmada de siete comparsas, trece grupos, diez parejas y siete individuales.
Por su parte, unas 2.000 personas disfrazadas participan hoy, a las 17.00 horas, en el desfile de entroido organizado por el Concello de Campo Lameiro. El Concello mantiene como eslogan de esta celebración «Nin Tenerife nin Río de Janeiro… o mellor entroido está en Campo Lameiro».
