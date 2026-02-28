Marín
Cultura, igualdad y tradición marinera
La Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) celebró ayer la edición más multitudinaria de su certamen artístico «Mujeres del mar, inspiradoras de arte», consolidando la iniciativa como una cita cultural ya asentada en el municipio.
N. D.
Estaba previsto celebrar el certamen en la Alameda, pero finalmente el Museo Manuel Torres acogió la jornada debido a la lluvia de la mañana. Reunió a participantes de todas las edades, desde jóvenes aficionados hasta artistas con trayectoria, que quisieron sumarse, a través del arte, al reconocimiento del papel de las mujeres en la pesca y en los oficios vinculados al sector.
La diversidad generacional y la diferencia de estilos marcó una mañana en la que cada participante plasmó su propia interpretación sobre lo que representan estas mujeres: trabajo, fortaleza, memoria y presente en una actividad clave para la economía local.
Esta iniciativa, pionera en el ámbito pesquero gallego, nació con la vocación de unir cultura, igualdad y tradición marinera en el espacio público. Desde hace tres años se celebra en estas fechas, coincidiendo con la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reforzando así su dimensión simbólica y su compromiso con la visibilización femenina en toda la cadena de valor.
Por parte de Opromar participaron su director gerente, Juan Carlos Martín Fragueiro, y la armadora María Reiriz. Martín Fragueiro destacó que «la alta participación confirma que esta iniciativa ha calado en la ciudadanía y que el reconocimiento a las mujeres del mar es un sentimiento compartido. Este certamen no es solo una actividad cultural, es una forma de visibilizar un trabajo esencial para nuestro sector y para la economía local».
La artista Xoana Almar, madrina de esta edición, acompañó a los participantes durante la jornada y destacó la riqueza de miradas y generaciones reunidas en un mismo espacio creativo.
Por parte del Concello de Marín asistieron la concejala de Medio Ambiente, Cultura, Benestar Social e Igualdade, Marián Sanmartín, y el primer teniente de alcaldesa, Manuel Santos, quienes destacaron el valor de propuestas que no solo fomentan la creación artística, sino que fortalecen el orgullo marinero y el vínculo de los vecinos con su historia.
Las obras podrán completarse hasta el 4 de marzo y se expondrán el día 6 en el propio Museo Manuel Torres, donde un jurado integrado por profesionales del ámbito artístico y representantes del sector seleccionará las piezas ganadoras en las categorías tradicional y digital. Posteriormente, permanecerán expuestas en el vestíbulo del Concello hasta final de mes.
