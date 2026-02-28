Estaba previsto celebrar el certamen en la Alameda, pero finalmente el Museo Manuel Torres acogió la jornada debido a la lluvia de la mañana. Reunió a participantes de todas las edades, desde jóvenes aficionados hasta artistas con trayectoria, que quisieron sumarse, a través del arte, al reconocimiento del papel de las mujeres en la pesca y en los oficios vinculados al sector.

La lluvia obligó a llevar el acto al Museo Torres. | R. V.

La diversidad generacional y la diferencia de estilos marcó una mañana en la que cada participante plasmó su propia interpretación sobre lo que representan estas mujeres: trabajo, fortaleza, memoria y presente en una actividad clave para la economía local.

Responsables de Opromar y del Concello. | FDV

Esta iniciativa, pionera en el ámbito pesquero gallego, nació con la vocación de unir cultura, igualdad y tradición marinera en el espacio público. Desde hace tres años se celebra en estas fechas, coincidiendo con la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reforzando así su dimensión simbólica y su compromiso con la visibilización femenina en toda la cadena de valor.

Por parte de Opromar participaron su director gerente, Juan Carlos Martín Fragueiro, y la armadora María Reiriz. Martín Fragueiro destacó que «la alta participación confirma que esta iniciativa ha calado en la ciudadanía y que el reconocimiento a las mujeres del mar es un sentimiento compartido. Este certamen no es solo una actividad cultural, es una forma de visibilizar un trabajo esencial para nuestro sector y para la economía local».

La artista Xoana Almar, madrina de esta edición, acompañó a los participantes durante la jornada y destacó la riqueza de miradas y generaciones reunidas en un mismo espacio creativo.

Por parte del Concello de Marín asistieron la concejala de Medio Ambiente, Cultura, Benestar Social e Igualdade, Marián Sanmartín, y el primer teniente de alcaldesa, Manuel Santos, quienes destacaron el valor de propuestas que no solo fomentan la creación artística, sino que fortalecen el orgullo marinero y el vínculo de los vecinos con su historia.

Las obras podrán completarse hasta el 4 de marzo y se expondrán el día 6 en el propio Museo Manuel Torres, donde un jurado integrado por profesionales del ámbito artístico y representantes del sector seleccionará las piezas ganadoras en las categorías tradicional y digital. Posteriormente, permanecerán expuestas en el vestíbulo del Concello hasta final de mes.