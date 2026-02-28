Un conductor da positivo por alcohol tras salirse de la vía y destrozar dos coches aparcados en Sanxenxo
Ocurrió de madrugada en la PO-308 en la zona de A Granxa y el implicado salió ileso
N. D.
Pontevedra
Un conductor, vecino de la ciudad de Pontevedra, ha dado positivo en alcohol después de protagonizar un aparatoso accidente en Sanxenxo del que salió ileso, según informa el Concello.
Ocurrió de madrugada, poco después de las 4.00 horas, en la carretera PO-308 en la zona de A Granxa, muy cerca del límite con Poio.
Las mismas fuentes explican que el conductor que circulaba en dirección a Sanxenxo se salió de la vía e impactó contra dos vehículos estacionados. Ambos coches fueron desplazados del lugar a consencuencia del impacto y presentan importantes daños.
El conductor no presenta heridas y los demás coches estaban vacíos, por lo que no se registraron daños personales.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Deshumidificadores al rescate
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio