Un conductor da positivo por alcohol tras salirse de la vía y destrozar dos coches aparcados en Sanxenxo

Ocurrió de madrugada en la PO-308 en la zona de A Granxa y el implicado salió ileso

El accidente ocurrió de madrugada en A Granxa / Concello de Sanxenxo

N. D.

Pontevedra

Un conductor, vecino de la ciudad de Pontevedra, ha dado positivo en alcohol después de protagonizar un aparatoso accidente en Sanxenxo del que salió ileso, según informa el Concello.

Ocurrió de madrugada, poco después de las 4.00 horas, en la carretera PO-308 en la zona de A Granxa, muy cerca del límite con Poio.

Daños en uno de los coches / Concello de Sanxenxo

Las mismas fuentes explican que el conductor que circulaba en dirección a Sanxenxo se salió de la vía e impactó contra dos vehículos estacionados. Ambos coches fueron desplazados del lugar a consencuencia del impacto y presentan importantes daños.

El conductor no presenta heridas y los demás coches estaban vacíos, por lo que no se registraron daños personales.

