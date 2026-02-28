El colista profundiza en el bache del Pontevedra (0-0)

Se le sigue resistiendo la victoria al Pontevedra, que ha encadenado ya cuatro partidos sin ganar. Esta vez ha sido el colista, el Osasuna Promesas, el que ha profundizado en el bache del conjunto granate, que sigue en tercera posición, pero con el Lugo respirándole ya en la nuca, a un solo punto de distancia en la cuarta.

En la primera parte, parecía que el guion del partido sería de disputa fuerte e intensidad, pero poco a poco el filial del Osasuna se fue volviendo cada vez más reservón y el Pontevedra, aunque tuvo la posesión del balón, apenas consiguió crear verdadero peligro. Los granates tuvieron posesiones largas, pero al llegar al área se les apagaba la luz, a veces buscó también un juego más directo en busca de sus delaneros, pero no le funcionaron.

Así, la primera parte se resume en un buen remate sin jugada previa (en el minuto 35, una gran intervención del portero local evitó el gol de Garay, en un disparo raso y potente ajustado al palo) y una jugada muy buena sin remate (del Osasuna Promesas en el minuto 39, neutralizando Álvaro un peligroso pase raso atrás).

En la segunda parte no cambió el guion. Cerca de la hora de juego, Yelko dispuso de una falta directa en buena posición, pero su disparo buscando el palo del portero se le fue ligeramente alto.

Inmediatamente después, Rubén Domínguez movió banquillo, dando entrada a Resende por Rubén López. El cambio dio algo de aire al Pontevedra, que puso en aprietos al filial navarro con varios acercamientos, aunque ninguno con peligro real: primero Miguel Cuesta se internó por la izquierda, pero su pase atrás no encontró rematador, y después Resende, que tras zafarse de sus rivales, sacó un buen disparo, pero un defensor lo rechazó.

Los granates estaban llegando al área, por fin, a base de juego por las bandas, pero le seguía faltando acierto en ese último pase. Alain Ribeiro y Facu Ballardo sustituyeron a Brais Abelenda y a Garay, pero en los últimos cinco minutos el Osasuna encerró al Pontevedra, que aguantó los arreones con seguridad defensiva.

Ya en el tiempo de descuento, los pontevedreses hilaron una buena contra, con un envío de Alain a Resende, que no falló solo ante el portero, pero su gol fue anulado por fuera de juego.