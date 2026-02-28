La biblioteca de Marín amplía su horario
El Concello de Marín informa de que la Biblioteca Pública Vidal Pazos ampliará su horario de apertura a partir de la próxima semana, adelantando media hora el inicio tanto de lunes a viernes como los sábados. De este modo, abrirá de lunes a viernes de 8.30 a 21.00 horas y los sábados de 9.30 a 14.00 horas, para facilitar el acceso del público a sus servicios.
