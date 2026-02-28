Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La biblioteca de Marín amplía su horario

El Concello de Marín informa de que la Biblioteca Pública Vidal Pazos ampliará su horario de apertura a partir de la próxima semana, adelantando media hora el inicio tanto de lunes a viernes como los sábados. De este modo, abrirá de lunes a viernes de 8.30 a 21.00 horas y los sábados de 9.30 a 14.00 horas, para facilitar el acceso del público a sus servicios.

