Junta Directiva de APE Galicia
Un año decisivo para los autónomos
APE Galicia celebró su Junta Directiva en una sesión marcada por el análisis de la situación actual del colectivo y la definición del Plan Estratégico para 2026. Además de abordar cuestiones internas y económicas, se trasladó un mensaje claro: el próximo año exigirá respuestas firmes ante los desafíos que afrontan los autónomos gallegos.
La reunión contó con la asistencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites, así como del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández López, reforzando el diálogo institucional en un momento clave para el tejido productivo.
«Los autónomos tienen que afrontar dos grandes problemas en este 2026: el absentismo laboral y la problemática del pacto social», apuntó Vieites.
