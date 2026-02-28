Más de 400 alumnos conocerán el braille y la tiflotecnología

Más de 400 escolares participarán en las Jornadas de Puertas Abiertas del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, que se celebrarán del 2 al 6 de marzo en la sede de la calle Luis Braille, 40.

Durante las visitas, el alumnado realizará talleres y actividades para conocer recursos educativos y de accesibilidad. Entre ellas, una exposición de material didáctico y tecnológico permitirá ver el uso de equipos del aula de tiflotecnología y demostraciones de ordenadores adaptados, como los manejados con síntesis de voz. El programa incluye además un acercamiento al braille, con la posibilidad de escribir sus nombres con máquinas Perkins, y un taller de técnica guía para aprender a acompañar correctamente a una persona invidente.

Las jornadas se completan con una actividad sobre la adaptación de libros a braille. El CRE reúne a un equipo multidisciplinar que trabaja para «lograr la plena integración de todas las personas con ceguera o con discapacidad visual grave», asesorando a centros educativos y apoyando al alumnado y a sus familias.