Los vecinos de Bordóns se movilizan por los derechos de su parroquia

El vecindario de Bordóns ha reactivado la Asociación Veciñal Aldea de Bordóns para defender los derechos vecinales, el patrimonio común y los espacios públicos. La reactivación se produjo la raíz de la apropiación indebida de la plaza pública con mobiliario privado sillones y alfombras y de la Casa Cultural de Bordóns convertida en un gimnasio privado por parte de un establecimiento hotelero, que llegó a desarrollar actividades sin los permisos ni licencias correspondientes y con la complacencia municipal, tal y como denuncian los vecinos.

Esta situación fue finalmente revertida gracias a la movilización del vecindario.

Desde su reactivación, la asociación celebró dos asambleas con una alta participación de socios. Como resultado de este trabajo colectivo, ya se presentaron por registro diversas solicitudes y reclamaciones, entre las que destacan: la limpieza y acondicionamiento de la Casa Cultural de Bordóns, la limpieza y recuperación de la Fonte do Rego do Sear, el nombramiento correcto de los molinos de Bordóns (que actualmente aparecen como pertenecientes a Dorrón), la recuperación y puesta en valor de la Ruta dos Muíños, el acondicionamiento de cunetas actualmente intransitables y el precintado y reparación del parque infantil, la revisión del sentido del tráfico en el núcleo de la Lamela y la reparación de muros en mal estado.

Asimismo, la asociación formuló una denuncia por el uso de las congostras como zonas de depósito de enseres de limpieza y basura, junto con una solicitud formal de inspección urbanística y patrimonial. Hasta el momento, afirma, "no se recibió respuesta expresa ni consta actuación administrativa al respeto", por lo que la entidad no descarta elevar estas denuncias ante otros organismos competentes.

Por otra parte, desde el Concello de Sanxenxo se informó de la existencia de un proyecto de reforma integral de la Praza Manuel Cortés. La Asociación Vecinal Aldea de Bordóns considera que esta actuación no resulta necesaria ni prioritaria, al tratarse de una plaza plenamente funcional que únicamente requiere labores de mantenimiento. El vecindario entiende que existen otras cuestiones urgentes pendientes de solución que deberían ser atendidas con mayor prioridad.

La Asociación Vecinal Aldea de Bordóns reafirma su compromiso con la defensa de los espacios públicos, la conservación del patrimonio y la mejora de la calidad de vida del vecindario, y anima a las administraciones a mantener un canal de diálogo fluida y efectiva con la ciudadanía.