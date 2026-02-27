Trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar, eje del 8-M

El Concello de Marín presentó ayer la campaña institucional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en un acto que contó con la participación de la alcaldesa, María Ramallo; las concejalas Marián Sanmartín y Mónica Viqueira, y las representantes del Centro de Información á Muller (CIM).

Siguiendo la tradición de dedicar cada 8-M a un gremio profesional, esta edición pone el foco en las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un colectivo fundamental para el bienestar de la comunidad bajo el lema: «SAF, os coidados que melloran vidas». La alcaldesa indicó que «el SAF constituye uno de los pilares silenciosos del bienestar en los municipios, permitiendo que personas mayores o dependientes cuenten con los cuidados que precisan en su propio hogar, donde están sus pertenencias, vivencias, recuerdos…».

En Marín, en el que acaba de renovarse el contrato, uno de los más elevados del concello, el servicio cuenta con 60 personas trabajadoras, de las cuales 59 son mujeres. Actualmente, este equipo llega a 90 hogares, prestando de manera gratuita 5.000 horas al mes.

«El trabajo de estas profesionales ve más allá de lo técnico, exigiendo una gran sensibilidad y compromiso ético al desarrollarse en el espacio más íntimo de las personas», aseguran desde el Concello, por lo que «en este 8 de marzo lo teníamos claro: teníamos que visibilizar y reivindicar una profesión esencial».

Son, como reza la campaña, «cuidados que mejoran vidas», gracias a trabajadoras que tienen que lidiar con situaciones difíciles y exigentes a nivel físico y emocional, con horarios inestables o desplazamientos entre domicilios».

Entre las actividades destacadas del 8-M están las actividades escolares como talleres lúdico-educativos en centros de Primaria y otras propuestas para alumnado de ESO y Bachillerato. El acto Institucional (8 de marzo) será a las 12.30 horas en el Museo Municipal Manuel Torres con la lectura de la declaración institucional y la proyección de un documental sobre el oficio que cuenta con los testimonios reales de las trabajadoras Teresa Edreira, Lila Anaya Becerra y Saida Omar.

El 10 de abril se celebrará un taller en el centro de salud destinado a ofrecer herramientas de autocuidado a las trabajadoras del servicio ante la gran carga física y mental que soportan. Además, la exposición fotográfica ‘Mans Coidadoras’ podrá visitarse en el vestíbulo del Concello hasta el 6 de marzo y, posteriormente, en el Museo Torres hasta el día 8, y tiene por objetivo es dignificar el valor social del cuidado profesional.