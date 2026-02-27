«Teotzin» se estrena en la Librería Paz
La poeta Elvira Jardón presenta su libro «Teotzin» (Editorial Cuadranta) el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 12.30 horas en la librería Paz acompañada por el escritor Luis Boullosa. En la obra se percibe «un ascenso a los territorios donde el cuerpo, la memoria y lo sagrado se reconocen como una misma corriente», sostiene la autora.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Deshumidificadores al rescate
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro
- La vida es una parodia y Pontevedra la celebra a lo grande