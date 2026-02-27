Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Teotzin» se estrena en la Librería Paz

La poeta Elvira Jardón presenta su libro «Teotzin» (Editorial Cuadranta) el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 12.30 horas en la librería Paz acompañada por el escritor Luis Boullosa. En la obra se percibe «un ascenso a los territorios donde el cuerpo, la memoria y lo sagrado se reconocen como una misma corriente», sostiene la autora.

