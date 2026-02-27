Sanidade anuncia en Pontevedra un servicio de rehabilitación domiciliaria para niños con enfermedades raras

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado este viernes que su departamento pondrá en marcha este año un servicio pionero de rehabilitación domiciliaria para pacientes pediátricos en el marco de la Estrategia gallega en enfermedades raras.

Caamaño, acompañado del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y del gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, intervino en la inauguración de la jornada organizada con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026, que se conmemora el sábado, día 28 de febrero. El encuentro, que se desarrolló en el Hospital de Montecelo con el lema 'Porque cada persoa importa', fue organizado por la Federación gallega de enfermedades raras y crónicas (Fegerec).

Explicó que la Consellería de Sanidade desarrollará la nueva prestación de rehabilitación domiciliaria en colaboración con Fegerec y contará con rehabilitadores, trabajadores sociales y profesionales de la gestión asistencial. En la actualidad ya se ha definido el modelo y el proceso asistencial.

En su intervención en el acto, Gómez Caamaño señaló que las unidades funcionales multidisciplinarias para atender pacientes con enfermedades raras, que comenzaron a funcionar en 2021 en los hospitales de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, ya realizaron más de 8.800 consultas.

Sanidade explica que la Xunta dio el pasado mes de julio un "fuerte impulso" a la atención a estos pacientes con la aprobación de la nueva Estrategia gallega en enfermedades raras para los próximos cinco años, con cerca de 400 millones de euros de inversión y el objeto de mejorar el abordaje, la atención y los tratamientos a estos enfermos.

El conselleiro señaló que, a finales del pasado año, había cerca de 5.700 pacientes inscritos en el Registro gallego de enfermedades raras, con 482 patologías diferentes.

La intención de Sanidade también es reforzar la prevención secundaria y para ello la Xunta ampliará con 12 nuevas patologías el cribado neonatal. En la actualidad, ya se detectan, de manera precoz, 37 metabolopatías. En concreto entre 2000 y 2024 fueron cribados más de 476.500 bebés, llegando a diagnosticar 705 enfermedades.

El titular de Sanidade puso en valor el trabajo de los tres institutos de investigación sanitaria y de la Fundación Galega de Medicina Genómica, en el propósito de optimizar los recursos para reducir los tiempos de espera de las pruebas y los estudios genéticos de diagnóstico.

Además, la Xunta trabaja en la incorporación de tecnología robótica a los servicios de rehabilitación hospitalaria de las siete áreas y destinará 384 millones a financiar terapias farmacológicas, terapias que ya beneficiaron a 4.000 personas.