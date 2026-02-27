Regresa a Pontevedra el ciclo Jazz no Principal con Zé Pedro Coelho y Mordy Ferber

El próximo sábado 7 de marzo arranca una nueva edición de Jazz no Principal, una iniciativa creada por el Seminario Permanente de Jazz en el año 2004 con la finalidad de potenciar los nuevos valores del jazz gallego.

El ciclo contará en las próximas semanas con dos figuras a nivel interpretativo y docente: el saxofonista portugués Zé Pedro Coelho y el guitarrista norteamericano Mordy Ferber, todo unos referentes del jazz actual. Ambos artistas estarán acompañados de los nuevos valores del jazz gallego, en unos conciertos únicos.

Zé Pedro Coelho & SPJ-Group actuarán el 7 de marzo a las 21.00 horas Zé Pedro Coelho (1984) es músico, saxofonista y tiene una licenciatura en Interpretación por la Escuela de Música y Artes Escénicas de Oporto. Es miembro de la Orquesta de Jazz de Matosinhos desde 2003.

Actualmente tiene más de treinta trabajos discográficos, entre los que se incluyen "Clepsydra" y "Passarola Voladora" como director; y "Ensemble Super Moderne", "Del Nada y De las Coisas Celestes", "Wiz" y "Mosaico" como colíder.

Actúa regularmente por todo el país con diversos proyectos y en una amplia variedad de conjuntos, entre los que destaca la OJM, para quien desarrolló trabajos como arranxista; y también participa en proyectos con músicos como Mário Barreiros, André Fernandes, Demian Cabaud, Iago Fernandez y Gonçalo Marques, entre muchos otros.

Es miembro fundador de la asociación Porta-Jazz.

Con él estarán en el escenario Luis Felipe Fernández, saxo alto, Abe Rábade, piano, Pablo Patiño, contrabajo, y Alberto López, batería.

Mordy Ferber / FdV

La actuación de Mordy Ferber & SPJ-Group será el 28 de marzo.

El guitarrista y compositor neoyorquino Mordy Ferber es un exquisito músico de jazz cuyas composiciones y actuaciones trajeron el jazz al siglo XXI. Combina sin esfuerzo melodías complejas con una guitarra y una musicalidad pasmosas y desarrolló un sonido propio.

En un libro reciente del periodista y historiador del jazz Scott Yanow, Mordy fue incluido en la lista de los 350 mejores guitarristas de jazz de todos los tiempos en el libro "The Great Jazz Guitarists: The Ultimate Guide". Mordy Ferber actuó y grabó con artistas como Michael Brecker, Jack DeJohnette, Eddie Gomez, Peter Erskine, Bob Mintzer, Dave Liebman, George Garzone, Donny McCaslin, Billy Hart, Danny Gottlieb, Richard Bona, Miroslav Vitous, Jeff Berlin, Danny Gottlieb, Chester Thompson, Bob Moses, Richie Beirach, Jack Bruce, Will Líe, Larry Coryell, Adam Nussbaum y Billy Hart, Larry Graham, Bootsy Collins.

Mordy tiene treinta y cinco años de experiencia docente en instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Nueva York, el Berklee College of Music de Boston, a New School University, el American Institute fuere Guitar y el Sam Ash Institute de la ciudad de Nueva York.

Grabó 5 álbumes como líder en los sellos Enja, Half Note y CBS Europe Record.

Estará acompañado por Carla Martínez, voz, Mateo Gil, piano, Paco Charlín, contrabajo, y David Taboada, batería.