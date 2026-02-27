Reciclaje industrial para fabricar muebles

El Concello de Pontevedra ha dado luz verde a la empresa Birdmind para instalar dos silos exteriores en su nave del polígono de O Campiño, en la Rúa das Mámoas. La actuación, con un presupuesto de unos 17.000 euros, permitirá a la firma mejorar el almacenamiento de material y ampliar operativa en sus instalaciones.

Birdmind se ha especializado en fabricar tableros sostenibles a partir de residuos ecológicos, como la cascarilla de arroz, y también produce mobiliario y piezas de decoración.