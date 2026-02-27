Rechazo a las mejoras en el centro de día

El Partido Socialista de Galicia condena que el Partido Popular rechace en el parlamento gallego las mejoras en el centro de día de Cerdedo-Cotobade que el pleno municipal aprobó por unanimidad. La diputada, Paloma Castro, reclamó la prolongación de la cubierta en el acceso a las instalaciones y restituya el servicio de transporte y actividades de ocio existentes.