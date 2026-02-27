La provincia, en la red de Ciudades Saludables

El presidente de la Diputación, Luis López, participó ayer en Madrid en la reunión de la Red Española de Ciudades Saludables, organismo dependiente de la Femp y del que Luis López es vicepresidente segundo. Se informó de la ejecución del convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Femp para la potenciación de la Red Española de Ciudades Saludables.