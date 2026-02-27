Femp
La provincia, en la red de Ciudades Saludables
El presidente de la Diputación, Luis López, participó ayer en Madrid en la reunión de la Red Española de Ciudades Saludables, organismo dependiente de la Femp y del que Luis López es vicepresidente segundo. Se informó de la ejecución del convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Femp para la potenciación de la Red Española de Ciudades Saludables.
