Poio inicia hoy, tras el tren de borrascas, sus actos de Entroido

Cuando la mayor parte de los municipios ya han cerrado sus actividades de Carnaval, Poio se prepara para iniciar hoy su propio programa de Entroido, el más largo de la comarca (un mes) y que hasta ahora no pudo celebrar ningún acto por la sucesión de borrascas hasta la pasada semana. Los primeros actos son la Pasarela de Comparsas de hoy en a Seca, el Enterro do Mexillón en Combarro mañana sábado y el desfile de disfraces en Campelo, el domingo.

La Pasarela reúne a trece de las mejores comparsas de la provincia y finalizará con una fiesta amenizada por Dolce Vita y la entrega de menciones especiales. Así, contará con la participación de las locales As Sonecas, Os 100Tolos, Os Canecos y Grupo Carnaval Samieira, así como de AC Moreira A Tope, Alegría de Bora, Os da Caña, Os Retrincos, Os Paparrulos, Políticamente Incorrectos, Os Miúdos, Amigos dos Rapaces y Cor Café.

Mañana sábado será turno del Enterro do Mexillón en Combarro, organizado por la AC Ateneo Corredoira, después de haberse aplazado por la lluvia. El cortejo fúnebre saldrá a las 20.00 horas desde el muelle da Canteira para acercarse hasta la praza da Chousa Ya el domingo, se recupera también el Desfile de Disfraces de Campelo, aplazado por lluvias, y que dará comienzo a las 12.00 horas desde la Biblioteca Municipal de Poio. La jornada culminará en la praza da Granxa con la entrega de premios y animación musical a cargo de Due Eventos. En total, se repartirán 4.820 euros entre los ganadores en las categorías individual, parejas y grupos, tanto en infantil (hasta 14 años) como en adultos, además de menciones especiales a la mejor animación y choqueiros.

Las comparsas deberán estar presentes una hora antes de la salida, accediendo por la PO-308, Avenida de San Xoán, por O Casal. El punto de encuentro será en el inicio del recorrido, frente a la Biblioteca Municipal de Poio para distribuir los dorsales. Habrá varios aparcamientos disuasorios habilitados que estarán identificados y señalizados. El Concello esperará hasta la víspera del desfile para anunciar un posible aplazamiento en el caso de previsión de lluvia. En la categoría de adultos, los premios individuales oscilarán entre los 170 euros del primero clasificado y los 50 euros del cuarto. En parejas, el primer premio será de 210 euros, y en los grupos alcanzará los 500 euros para los ganadores. En infantil, los premios individuales irán desde los 120 euros del primero puesto hasta los 70 del tercero; en parejas, el máximo será de 160 euros; y en grupos, el primer premio alcanzará los 250 euros. Además, habrá premios especiales de choqueiro y animación, compatibles con el resto de categorías, con cuantías de hasta 200 euros.

El Enterro do Galo Fodorico se traslada al 21 de marzo en la praza do Mosteiro, a partir de las 21.00 horas, seguido de la Fiesta Choqueira organizada por la ACV Ronsel, con premios, chocolate caliente a actuación musical del Dúo Estelar. La programación se completa con el Enterro do Berberecho en Lourido (7 de marzo), el desfile y entierro del Galo Bruxo en Samieira (14 de marzo) y el Enterro da Galiña Vilarica en Vilariño (19 de marzo).